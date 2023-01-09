Memur ve emekliye yüzde 30'luk zam teklifi Meclis'te

Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. CHP milletvekilleri, salona, ellerindeki, 'Almaya gelince sokak enflasyonu, vermeye gelince tabela enflasyonu', 'Vergi, harç ve cezalara yüzde 123, emekliye yüzde 30', 'Emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin, intibak düzenlemesi yapılsın', 'Aylık bağlama oranları artırılsın' yazılı dövizlerle girdi. CHP'li milletvekilleri ellerindeki dövizlerle ilgili kısa açıklamalar yaparken, Komisyon Başkanı Yılmaz, bu milletvekillerini eleştirerek, İçtüzük kurallarına uymaya çağırdı. Toplantının başlaması ile muhalefet partileri 'usul' tartışması başlattı. Usul tartışmasına komisyon üyesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da katılınca tartışma çıktı. Tanal'ın usul tartışmasıyla ilgili söz istemesine itiraz eden Komisyon Başkanı Yılmaz, "Bu sabah biz toplantı salonuna gelmeden önce bir arkadaşımız toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenlemiş. Basın toplantıları milletvekillerinin doğal haklarıdır, saygı duyuyoruz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısının yapılacağı yer bellidir. Basın toplantısının yapılacağı yer komisyon salonu değildir. Usul tartışmasına sadece komisyon üyeleri katılabilir. Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz veremiyoruz. İçtüzük'te böyle bir kural yok" dedi.

Yılmaz ayrıca, Tanal'ı, komisyonun çalışmasına engel olmakla suçlayarak, "Milyonların gözü bugün bu yasal düzenlemede, ama siz engel oluyorsunuz" diye uyardı. Ardından Tanal ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Verilen aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

ELİTAŞ: 300 MİLYAR LİRALIK ETKİSİ VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili sunum yaptı. Elitaş, AK Parti iktidarlarında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları anlattı. Elitaş, "Bu düzenleme ile kamu görevlisi ve emekli maaş artış oranı yüzde 30'a yükselecek. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkıyor. Bu durumda 2 milyon 721 bin emeklimiz bulunuyor. Asgari ücret işveren desteği tutarını aylık 100 liradan 400 liraya çıkarıyoruz. Bu destekten 1,7 milyon iş yeri ve yaklaşık 7,5 milyon sigortalının faydalanacağını öngörüyoruz. En düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2023 yılı için maliyeti 21,9 milyar lira, emekli aylıklarında yüzde 30'luk artış 131,5 milyar lira, asgari ücret desteğinin ocak-haziran döneminde 400 lira uygulanmasının maliyeti 17,1 milyar lira, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi müsabakaları için getirilmiş Kurumlar Vergisi istisnasının maliyeti yaklaşık 120 milyon lira, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 30 artış 128,4 milyar lira. Toplam 300 milyar liralık etkisi var" diye konuştu.

Elitaş, asgari ücretten Gelir Vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "2023'de belirlenen asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarının 374,3 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

DHA