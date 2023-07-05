Memur zammı için tarih belli oldu

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi. Öte yandan teklifin 7 Temmuz Cuma günü görüşülmeye başlanacağı açıklandı.