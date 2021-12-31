  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası 3. müdahalede ne kadar döviz sattığını açıkladı

Merkez Bankası 3. müdahalede ne kadar döviz sattığını açıkladı

Merkez Bankası 3. müdahalede ne kadar döviz sattığını açıkladı

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle doğrudan piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 10 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın üçüncü doğrudan müdahalesinde Döviz satım tutarının 687 milyon Dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 2 milyar 35 milyon dolar oldu. TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Merkez Bankası rezervleri 5.9 milyar dolar eridiMerkez Bankası rezervleri 5.9 milyar dolar eridiEkonomi

 

Etiketler merkez bankası müdahale döviz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memura zammı belirleyecek 2021 enflasyon anketi sonuçlandı
Döviz ve altın kuru korumalı TL mevduatları için sürpriz karar!
Evindeki internet sorununu ''kola kutusu''yla çözdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
2022'nin ''sevindiren'' zammı açıklandı
AK Partili eski bakandan olay sözler: ''Hepsi Yüce Divan'da yargılanmalı''
Yeni araştırma: İki doz BioNTech aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?
Youtube Türkiye, 2021'in en popüler müzik videolarını açıkladı
Altın fiyatlarında çöküş senaryosu! Dev banka tahminini açıkladı
İşte 2021 yılının ''çıtı çıkmayan'' vekilleri