Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Hanehalkının enflasyon beklentisi Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının katılımıyla yürütülen anketler sonucunda hazırlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu – Ağustos 2025 yayımlandı.

Rapora göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayında bir önceki aya kıyasla tüm kesimlerde geriledi.

Piyasa katılımcılarının beklentisi 0,6 puanlık düşüşle %22,8 seviyesine indi.

Reel sektör beklentisi 1,3 puan azalarak %37,7 oldu.

Hanehalkı beklentisi ise 0,4 puanlık gerilemeyle %54,1 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının enflasyon beklentisi böylece Kasım 2021’den bu yana en düşük düzeye geriledi.



Öte yandan, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı 1 puanlık artışla %27,6'ya yükseldi.

Raporda, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen enflasyon beklentilerindeki genel gerilemenin dikkat çekici olduğu vurgulandı.