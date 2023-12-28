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Merkez Bankası açıkladı: ''Enflasyon yükselişe geçecek''

Merkez Bankası açıkladı: ''Enflasyon yükselişe geçecek''
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık enflasyonun asgari ücrete yapılan zamla birlikte yükseleceğini açıkladı. Enflasyonda şubat ayından sonra yavaşlama bekleniyor.

TCMB geçen hafta 250 baz puan artış ile politika faizini yüzde 42,5'e çıkardığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetleri yayımladı. 

Aylık enflasyonun başta asgari ücret olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisi ile ocak ayında yükseleceği belirtilerek şöyle denildi: 

Aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmekte."

Öncü verilere göre, aralık ayında enerji grubu fiyat artışı yüksek olmakla birlikte bir önceki aya kıyasla yavaşladığı kaydedildi.

"SADELEŞMEDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Üçüncü çeyrekte yoğunlaşan maliyet yönlü baskıların fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı ifade edilen özetlerde "Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek." mesajı verildi.

Kurulun parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü hatırlatılan özetlerde, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

Özetlere göre, yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutuyor. 

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SINIRLI İYİLEŞME BAŞLADI"

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı belirtiler özetlerde " Son dönemde yapılan anlaşmalar ile teknoloji yatırımlarını ve üretim kapasitesini geliştirecek alanlara yoğunlaşacak doğrudan yabancı yatırımlar önümüzdeki dönemde dış finansmanı destekleyecek." denildi.

Etiketler merkez bankası tcmb enflasyon
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