Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 445 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 75 milyar 175 milyon dolar olan brüt rezervler, 11 Kasım ile sona eren haftada 76 milyar 621 milyon dolara çıktı.

TCMB altın rezervleri 38 milyar 507 milyon dolardan, 40 milyar 902 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 113 milyar 682 milyon dolar seviyesindeyken, 117 milyar 523 milyon dolar seviyesine çıktı.

-Net Rezervler Arttı-

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 milyar 698 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 14 milyar 532 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 11 Kasım ile sona eren haftada 18 milyar 230 milyon dolara geldi. Böylece 15 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviye görüldü.