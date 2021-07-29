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Merkez Bankası kripto paralar için tarihi verdi

Merkez Bankası kripto paralar için tarihi verdi

Türkiye'de merakla beklenen kripto para düzenlemesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adımı atmaya hazırlanıyor.

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söyledi. Dijital paralara ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Kavcıoğlu, "Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız" dedi.

Etiketler kripto para bitcoin tcmb merkez bankası
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