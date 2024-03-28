  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 milyar 53 milyon dolar azalarak 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası enflasyondaki artışı Ramazan ayına bağladıMerkez Bankası enflasyondaki artışı Ramazan ayına bağladıEkonomi

 

Etiketler Merkez Bankası tcmb rezerv döviz dolar altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'ya rest Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'ya rest Ünlü anketçi Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son durumu açıkladı Ünlü anketçi Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son durumu açıkladı Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın şeyhliğini ilan etti Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın şeyhliğini ilan etti