Merkez Bankası rezervlerinde düşüş devam ediyor
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 519 milyon dolar azalarak 138 milyar 532 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolar azalarak, 138 milyar 532 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 2 Mayıs haftasında 845 milyon dolar azalarak 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara indi.
İHA
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