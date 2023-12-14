Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti