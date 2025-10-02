  1. Anasayfa
Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı
Güncelleme:

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Eylül ile biten haftada 4 milyar 100 milyon dolar yükselişle 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Eylül ile biten haftada 4 milyar 100 milyon dolar artarak 182 milyar 953 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 601 milyon dolar artarak 85 milyar 98 milyon dolardan 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 26 Eylül haftasında 2 milyar 499 milyon dolar artarak 93 milyar 755 milyon dolardan 96 milyar 254 milyon dolara yükseldi.

İHA

