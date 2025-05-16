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Merkez Bankası yıl sonu Dolar ve Euro tahminini yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu Dolar ve Euro tahminini yükseltti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu Dolar, Euro, faiz ve enflasyon beklentilerini açıkladı. TCMB'nin açıkladığı verilerde beklentilerin bu ay da geçen ay olduğu gibi yükseldiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Döviz kuru beklentisi

Buna göre ankette katılımcıların 2025 sonu dolar/TL beklentisi 43,70 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 46,62 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 43,60 ve 45,85 TL olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu Dolar, Euro, faiz ve enflasyon beklentilerini açıkladı. TCMB'nin açıkladığı verilerde beklentilerin bu ay da geçen ay olduğu gibi yükseldiği görüldü.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın beşinci anketinde yüzde 49 olarak belirlendi. Bir önceki ankette beklenti yüzde 46 seviyesindeydi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu Dolar, Euro, faiz ve enflasyon beklentilerini açıkladı. TCMB'nin açıkladığı verilerde beklentilerin bu ay da geçen ay olduğu gibi yükseldiği görüldü.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 30,35 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 29,98 olarak belirlenmişti.

İlgili ankette ayrıca 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,06, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,77 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu Dolar, Euro, faiz ve enflasyon beklentilerini açıkladı. TCMB'nin açıkladığı verilerde beklentilerin bu ay da geçen ay olduğu gibi yükseldiği görüldü.

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Etiketler tcmb Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar beklentisi euro beklentisi faiz beklentisi enflasyon beklentisi Yıl sonu 12 ay sonra
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