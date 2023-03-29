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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni altın talimatı

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni altın talimatı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı ve Türk Lirası Payı Hesaplamasında Değişiklik Hakkında" bankalara bir yazı gönderdi.

6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında yaşanan depremler sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verildi.

DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA O TARİHE DİKKAT

Ayrıca, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yeni açılan dönüşüm hesaplarının kaynağının tespitinde, müşteri bazında yabancı para mevduat hesaplarında 1 Ocak 2023'e göre net artış tutarının öncelikle dikkate alınmasına, yeterli olmaması halinde 31 Aralık 2022 tarihindeki toplam yabancı para mevduat bakiyesinin dikkate alınması yönünde karar alındı.

Diğer taraftan, bankalar nezdine yapılan denetimler sonucunda 28 Mart 2023 tarihinden itibaren menkul kıymet tesisine tabi kredi tutarının belirlenmesinde aynı risk grubunda bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarının da dikkate alınması kararlaştırıldı.

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