Merkez Bankası'ndan dikkat çeken altın hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sadece Şubat ayında 22,5 ton altın daha kasasına koyduğu ve TCMB'nin son 1 yıldaki aldığı altının 161,2 tona ulaştığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayında Çin'in ardından en fazla altın alımı yapan ikinci merkez bankası oldu. 15 aydır aralıksız bir şekilde alımlara devam eden TCMB söz konusu dönemde altın rezervini 204.3 ton artırarak 587.3 tona ulaştırdı. Son 12 aydaki altın alımı ise 161.2 ton oldu. Dünya Altın Konseyi şubat ayına ilişkin resmi altın rezerv verilerini açıkladı. Buna göre, dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Şubat ayında Çin Merkez Bankası 24.9 ton ile altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Bunu 22.5 tonluk alımla Başkanlığını Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı TCMB, 8.1 tonluk alımla Özbekistan ve 6.8 tonluk alımla Singapur Merkez Bankası takip etti.

Şubatta Rusya Merkez Bankası da 1 yılın ardından ilk kez rezervlerine ilişkin açıklamada bulunarak geçen yılın şubat ayına göre altın rezervlerinin 31.1 ton yükseldiğini açıkladı. Ancak Altın Konseyi bu alımların hangi aylarda yapıldığının bilinmediğini ifade etti. Dolayısıyla şubattaki küresel 52 tonluk küresel net alım hesabına Rusya’daki yükselişin dahil edilmediğini bildirdi. TCMB böylece yılın ilk iki ayında altın rezervlerini 45.6 ton artırdı. 15 ay üst üste net altın alımı gerçekleştiren TCMB, son olarak Kasım 2021’de 7.8 tonluk altın satışı gerçekleştirmişti. Şubat ayındaki alımlarla beraber TCMB’nin toplam altın rezervi 587.3 tonla rekor seviyeye ulaştı.

2022 yılında zirveye yerleşti



Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ABD Merkez Bankası 8 bin 133 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Bunu 3 bin 355 tonla Almanya takip ediyor. Dünya genelinde merkez bankaları 2022'de 1.167 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez bankalarının altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 152 artarken 1967'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel merkez bankaları altına adeta hücum ederken TCMB 148 ton ile dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu. Altın alımında geçen yıl TCMB'yi 62 tonluk alımla Çin ve 47 tonluk alımla Mısır merkez bankaları takip etti.