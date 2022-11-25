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Merkez Bankası'ndan dövize karşı bir TL hamlesi daha

Merkez Bankası'ndan dövize karşı bir TL hamlesi daha
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarında artırıma gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen belgeye göre TL mevduat/katılım payı oranı yüzde 50’nin düşük olan bankaların zorunlu karşılıklarına yüzde 8 komisyon uygulanacak. Bu oran bir önceki düzenlemede yüzde 3 olarak belirlenmişti.

TL payı yüzde 50 ile 60 arasında olan bankaların ZK’larından ise yüzde 3 komisyon alınacak. TL mevduat oranı yüzde 60’ın üzerinde olan bankalara ise herhangi bir komisyon uygulanmayacak.

Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak.

TL’ye dönüşüm oranına göre komisyon uygulamasına son verildi

TCMB, bankaların dövizden TL’ye dönüşlere göre belirlenen komisyon uygulamasına ise 23 Aralık hesaplama tarihi itibariyle son verme kararı aldı. Bu kalemde komisyon oranı yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Dönüşüm oranı ise yıl sonuna kadar dönüşüm oranlarına göre farklılaşıyordu.

Etiketler merkez bankası Türk lirası döviz komisyon karar
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