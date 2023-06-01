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Merkez Bankası'ndan KKM kararı

Merkez Bankası'ndan KKM kararı
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Merkez Bankası'nın kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.

Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

KKM büyüklüğü 2.4 trilyon TL'yi aşmıştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,4 trilyon TL'ye yükselmişti.

Faiz limiti kaldırılmıştı

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. 

Etiketler merkez bankası kur korumalı mevduat kkm
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