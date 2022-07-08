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Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük düşüş

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük düşüş

TCMB toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 994 milyon dolar azalarak, 100 milyar 942 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın rezervleri

Etiketler tcmb merkez bankası rezerv merkez bankası rezervleri dolar
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