Merkezi bütçe yine açık verdi: 97 milyar TL açık var

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında bütçe 96,78 milyar TL açık verdi. Faiz dışı bütçe giderleri 735,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 4,2 milyar TL olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesi temmuz ayında 96,78 milyar TL açık verdi. Bütçenin detaylarına bakıldığında, bütçe giderleri ve gelirleri arasında önemli bir fark olduğu görülüyor.

TEMMUZ AYINDA BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 81,6 ARTTI

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,6 oranında bir artışa işaret ediyor. Bütçe giderlerinin büyük kısmını faiz dışı harcamalar oluştururken, Temmuz ayında faiz dışı bütçe giderleri 735,2 milyar TL olarak kaydedildi. Buna karşılık, faiz dışı açık 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ GİDERLERİN GERİSİNDE KALDI

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 730,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri, bütçe giderlerinin gerisinde kalarak bütçe açığının oluşmasına neden oldu. Vergi gelirleri, Temmuz ayında 611,7 milyar TL olarak kaydedildi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 98,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

YILIN İLK YEDİ AYINDA 844 MİLYAR TL BÜTÇE AÇIĞI

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise merkezi yönetim bütçesi toplamda 844 milyar TL açık verdi. Bu dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 406,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 4 trilyon 562,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 739,3 milyar TL’ye ulaşırken, faiz dışı açık ise 177 milyar TL olarak kaydedildi.

Vergi gelirleri tahsilatı, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,4 oranında artarak 3 trilyon 825 milyar 106 milyon TL’ye ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.