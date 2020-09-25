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  3. 25 Eylül 2020 21:31

Merkez'in ve BDDK'nın hamleleri yetmedi... Dolar, Euro ve altın yükseldi

Merkez Bankası'nın dün verdiği faiz kararı sonrasında az da olsa düşüş eğilimine geçen piyasalar bugün de BDDK'nın SWAP hamlesiyle frene basmıştı. Ancak akşam saatlerinde yeniden hareketlenen piyasalarda Dolar/TL 7.66 seviyesine döndü. Euro 8,91 TL'den, Sterlin ise 9,76 TL'den işlem görüyor. Gram altın da 459 TL...

Merkez'in ve BDDK'nın hamleleri yetmedi... Dolar, Euro ve altın yükseldi
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Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle gerileyen ardından bugün BDDK'nın aldığı SWAP kararıyla yükselişine mola veren piyasalar yeniden yükselişe geçti. Dolar 7,66 TL'den, Euro 8,91 TL'den, Sterlin 9,76 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13,25'e yükseltilmiş oldu.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı ise 455 TL'den alış 459 TL'den satış rakamında. Çeyrek altın 739 TL/ 754 TL, Cumhuriyet altını ise 3.039 TL / 3.070 TL'den işlem görüyor. Altının ONS'u ise 1.864 dolar/1865 dolar bandında.

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