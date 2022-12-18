Meslek liseleri para basıyor! 11 ayda 1.95 milyar TL'lik gelir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek ve teknik anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında, 11 aylık dönemde gelirini 1 milyar 955 milyon liraya yükselterek yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren bir mesleki eğitim sistemi ile Türkiye'yi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Geçmişte katsayı uygulamaları gibi müdahaleler, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açmıştı. Yaptığımız iyileştirmelerin çok boyutlu olması, kısa sürede sonuç almamıza katkı sağladığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Düşünün, bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği meslek liseleri, şimdi elde ettikleri üretimden 2 milyar lira gelirle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştü" dedi.

Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim-istihdam çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerini söyledi. Meslek liselerinin yaptıkları üretimden bu ay önemli oranda gelir elde ettiklerini vurgulayan Özer, "Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 11 aylık geliri 707 milyon 709 bin lira iken bu miktarda yüzde 176 oranında artış sağlanarak 2022 yılının ilk 11 aylık gelir toplamları, 1 milyar 955 milyon liraya, yaklaşık 2 milyar liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1 buçuk milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı, zaten hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini geçen ay aşmıştık" ifadelerini kullandı.

Özer, döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına dikkat çekerek, "Bu üretim, hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda 2022 yılının ilk 11 ayında elde edilen 1 milyar 955 milyon liralık gelirden öğrencilerimiz 94 milyon 332 bin TL; öğretmenlerimiz de 206 milyon 608 bin TL olmak üzere toplam 301 milyon lira pay aldı" dedi.

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN 5 İL

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi kapsamında 2021 ve 2022 yılındaki 11 aylık dönemde üretimden elde ettikleri geliri en fazla olan ilk 5 il hakkında bilgi veren Özer, "İstanbul, gelirini bugün itibarıyla 228 milyon 638 bine; Ankara, gelirini 199 milyona yükseltti. Gelirini 163 milyon liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 129 milyon lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 83 milyon liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı" diye konuştu.

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç okulun ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi- Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil- Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu bildirdi.

Öte yandan en fazla gelir elden eden ilk üç okul; bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metalürji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında üretim yaptı. Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 5 alan ise sırasıyla kimya teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanı oldu.

DHA