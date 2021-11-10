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Mevsimi gelmeden zammına hazır mısınız! Yüzde 70 zam kapıda

Mevsimi gelmeden zammına hazır mısınız! Yüzde 70 zam kapıda

Sektördeki hammadde krizine dikkat çekmek için bir araya gelen sektör örgütleri adına konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe "100 TL’ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL’ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak." ifadelerini kullandı.

İplikte yaşanan kriz dolayısıyla bir araya gelen hazır giyim sektörü hammadde sıkıntılarının enflasyon üzerinde etkili olacağına da dikkat çekti.

 

BloombergHT'ye aktardığı habere göre; İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 5 birlik ve 13 derneğin iplik tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "100 TL’ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL’ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak" ifadelerini kullandı.

Gültepe, enflasyonla mücadele için hammadde tarafında acil adım atılması gerektiğini belirtti.

ÖNCEL: ÜLKEMİZDE BİR 'BEKLENTİ ENFLASYONU' OLUŞTU

İplik krizine yönelik ortak çözüm çağrısına katılan derneklerden biri olan Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel ise enflasyonda beklentilere dikkat çekti.

Öncel enflasyon konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: Dünya ve ülkemiz büyük bir enflasyon baskısı altında. Ülkemizde maliyet artışlarının yanı sıra bir de ‘beklenti enflasyonu’ oluştu. Örneğin üretici peşin ödeme yapmadığınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar veya euro ile olsa bile fiyatlarda Döviz bazında da artış olduğu için hammaddenin bedelini üretim öncesinde peşin vermek durumunda kalıyoruz. Piyasa kredisini ortadan kaldıran bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Bu nedenle piyasadaki ‘fiyat artışı devam edecek’ algısını en aza indirecek adımların hızla atılması gerekiyor.

 

Etiketler avm giyim giyim sektörü zam sektör
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