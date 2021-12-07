Motorine yine yeniden okkalı zam geliyor

Döviz kurlarındaki büyük yükseliş devam ederken akaryakıtta art arda gelen zamların ardından yapılan indirim vatandaşları umutlandırsa da yeniden zam geleceği iddia edildi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve durdurulamayan yükseliş başta akaryakıt ve gıda ürünlerinde olmak üzere halka zam olarak dönüyor.

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir motorine yeniden büyük bir zam geleceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde benzine önce 58 kuruş indirim yapılması ve ardından 44 kuruş zam getirilmesi vatandaşın dikkatini çekmişti.

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir sosyal medya hesabı üzerinden motorine büyük bir zam geleceğinin haberini duyurdu.

Akaryakıtta art arda gelen zamların ardından yapılan indirim vatandaşları umutlandırsa da yeniden zam geleceği iddia edildi.

Ekonomist Oğuz Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Demir motorin fiyatlarına yarın geceden itibaren 70-85 Kuruşluk bir zam geleceğini belirterek, 'Motorinde hani 1 TL'lik zamdan sonra Aralık başında 44 kuruşluk bir indirim gelmişti ya.. Yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde motorine 70-85 kuruş arası zam geldiğinde bir hafta sonra fiyat o 1 TL'lik zamdan sonraki seviyeyi de geçmiş olacak. Çin modeli miydi?' ifadelerini kullandı.