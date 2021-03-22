Naturelgaz'dan halka arz açıklaması

Naturelgaz'ın halka arz tarihleri 25 ve 26 Mart olarak açıklandı. Kur riskinden dolayı halka arzın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin şirketten açıklama geldi.

Boru hattı kullanmadan karasal sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dağıtıcılığı yapan Naturelgaz'ın bu hafta gerçekleştirilecek olan halka arzı TL'de sert düşüşün olduğu haftaya denk gelirken, kur risklerinin olmadığına dikkat çeken şirketin Genel Müdürü Hasan Turan arzın ertelenmeyeceğini söyledi.

NATURELGAZ HALKA ARZ TARİHLERİ 25/26 MART

Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturelgaz'ın Genel Müdürü Turan, şirketin bir kur riski olmadığı ve yatırımcı talebi devam ettiği için halka arzda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Şirketin resmi olarak halka arz olacağını geçen hafta açıklamasının ardından hafta sonunda TCMB başkanının görevden alınmasıyla birlikte TL tarihi kayıplarından birini yaşarken, borsa da %9 geriledi.

Turan, halka arz öncesi bu sabah Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Dün kendi içimizde bir toplantı yaptık. TL'deki değer kaybının halka arzımızda bir değişikliğe gidecek bir durum yaratmayacağını düşünmüyorum... Yatırımcıların talebinin olacağını düşünüyoruz... Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük" dedi.

'NATURELGAZ'IN 100 MİLYON LİRAYA YAKIN BORCU VAR'

Naturelgaz'ın toplamda 100 milyon liraya yakın borcu olduğunu, bunun da yarısının dolar cinsi olduğunu belirten Turan, şirketin bir yıllık FAVÖK'ü kadar borcu olduğunu ifade ederek halka arz gelirlerinin bir kısmı ile de borç ödemesi yapılacağını söyledi.

Şirket operasyonlarında kur riskini tamamen çıkardıklarını ifade eden Turan, bununla ilgili adımları 3-4 yıl önce attıklarını belirterek, "Önceden dövize endeksli doğalgaz alımımız vardı, biz şirketin gider ve gelirlerini TL'ye çevirdik. Şu anda doğalgaz alımımız TL üzerinden, biz operasyonlarımızdaki kur riskini tamamen çıkardık. TL-TL çalışmaya başladık. En önemli adım bu" diye konuştu.

Naturelgaz'ın ortak satışı dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri 267 milyon lira olacak. Bu tutar içinde şirket sermaye artışı yöntemiyle satılan paylardan yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek.

Payların tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin %27.3'ü halka arz edilmiş, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3.1 milyon hisse daha satışa konu edilebilecek.



Halka arz edilecek hisselerin %60'ı yurtiçi bireysel, %30'u yurtiçi kurumsal ve %10'u ise yabancı yatırımcıya tahsis edildi.

Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım, eş liderliği ise Global Menkul Değerler yapacak.

BÜYÜME KANALLARI

Turan halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmının ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, "Bu da bize ilave kapasite sağlayacak. Diğer bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak" dedi.

Turan geçen yıl yaklaşık 700 milyon metreküp büyüklüğe sahip Türkiye boru hattı dışı doğalgaz taşıma pazarında %24.9 pay ile pazar lideri olduklarını ifade etti.

BOTAŞ'tan ve özel tedarikçilerden aldığı gazı müşterilerine kara araçları yoluyla dağıtan şirket geçen yıl %4.6 artışla 453 milyon lira olan satış geliri elde etti. Gelirlerin yaklaşık %80'ini dökme gaz olarak nitelenen imalat tesislerine ve otellere CNG ve LNG satışları oluşturdu.

Turan gelirlerde %15 ile ikinci büyük kısmı oluşturan ilçelere doğalgaz dağıtım işinin ise önümüzdeki yıllarda diğer faaliyet alanlarından daha hızlı büyüyeceğini ifade etti.

Gelirlerin %4'ü ise taşımacılıkta kullanılan CNG satışından geliyor. Şirket Türkiye'de CNG kullanan araç filosunun düzenli olarak büyüyeceğini öngörüyor.

Şirket bir diğer büyüme alanı olarak doğalgaz dağıtım ağından yoksun Afrika ülkelerini görüyor. Turan pandemi sonrasında yurtdışı yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışından da gelir elde eden bir şirket haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Naturelgaz'ın net kârı geçen yıl iki kat artışla 90.2 milyon lira oldu.