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O ilde ekmeğe zam geldi

O ilde ekmeğe zam geldi
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Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile birlikte il genelinde 210 gram somun ve pide ekmeğinin fiyatı 5 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.

Etiketler ekmek pide somun adana
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