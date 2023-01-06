O ilde ekmeğe zam geldi

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile birlikte il genelinde 210 gram somun ve pide ekmeğinin fiyatı 5 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi. Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.