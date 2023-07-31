Onlar Türkiye'nin tedavülde olmasına rağmen kullanılmayan paraları

Türkiye'de yüksek enflasyon, zam yağmuru ve fahiş fiyatlar sonrası bozuk paralar alışverişte kullanılamaz hale gelirken en çok da 1 ve 5 Kuruş'un kullanılmadığı ortaya çıktı.

Darphane’nin yeni açıkladığı verilere göre son 6 aydır 1 ve 5 kuruşluk bozuk para hiç tedavüle girmedi. Geçen yılın ilk 6 ayında ise tedavüle 3 milyon 365 bin adet 1 kuruş, 32 milyon 330 bin adet 5 kuruş verilmişti. Ayrıca Nisan 2023’te de 25 kuruş basılmadı. Bu tür gelişmeler nedeniyle ilk 6 ayda tedavüle verilen toplam bozuk para sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28.3 düşüşle 334 milyon 391 bin 600 adede indi.

Öte yandan Haziran 2023 sonu itibarıyla dolaşımda bulunan toplam bozuk para sayısı ise 11 milyar 760 milyon 80 bin 169 adede ulaştı. Bu kapsamda piyasada yaklaşık 3.5 milyar adetle en çok 1 lira bulunuyor.