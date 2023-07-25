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Otomobil devi üretimi durdurdu

Otomobil devi üretimi durdurdu
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Otomobil devi Ford Otosan üretimi durdurduğunu açıkladı. Ford Otosan yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında belirlenen tarihler arasında üretime ara verecek.

Ford Otosan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık ücretli izinler nedeniyle fabrikada belirlenen tarihlerde üretime ara verme kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için Üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 Ford Otosan

Etiketler Ford Otosan üretim durdu üretimi durdurdu yıllık izin yıllık izinler
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