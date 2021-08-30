Pandemi krizi otomotivden sonra şimdi de motosikletleri vurdu

Pandeminin ardından motosiklet satışları katlanmıştı. Motosiklet pazarı, temmuzda ilk kez daraldı. Artan fiyatlar, pazarın daralmasında etkili oldu.

Motosiklet pazarı, pandeminin başından bu yana ilk kez geçen ay daralma yaşadı. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) TÜİK verileri üzerinden hazırladığı sektör raporuna göre; temmuzda trafiğe kaydı yapılan motosiklet adedi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8.6 oranında azaldı. Düşüş oranı, haziran ayına göre ise yüzde 10 oldu. Temmuz satışlarındaki daralmayı değerlendiren sektör temsilcileri, artan lojistik maliyetlerinin motosiklet fiyatlarına yansıtılmasının tüketici talebini kısıtladığını, ayrıca ticari tarafta da toplu alımların azaldığını dile getirdi.

SON 15 YILIN REKORU

Dünya'nın haberine göre, salgında e-ticaretle birlikte hızlı büyüyen kurye servisler, motosiklet satışlarında rekor büyüme getirmiş, büyümeye, pandemi koşullarında otomobile göre uygun fiyatlı alternatif ulaşım tercihlerindeki artış da destek vermişti. 2020’de son 15 yılın rekorunu kıran sektör, 2021’e de hızlı başlamıştı. Motosiklet satışları ilk çeyrekte yüzde 63,5 artışla 43 bin adedin üzerine çıkarken, kuryelerin kullandığı segmentteki büyüme yüzde 190’a dayanmıştı. Ancak, pandemiyle birlikte lojistik tarafında başlayan konteyner krizinde navlundaki artışın sürmesi, ağırlıklı olarak Uzakdoğu’dan ithalat edilen araçların domine ettiği motosiklet pazarına olumsuz yansıdı.

Motosiklet markaları, hızla artan lojistik maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başlayınca, ikinci çeyrekten itibaren satışların artış hızı yavaşladı. Haziran ayında sadece yüzde 8 artan satışlar, temmuzda ise ilk kez düşüşe geçerek yüzde 8.6 daraldı ve 28 bin 385 adette kaldı. Böylece trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 oranında artarak, 147 bin adet oldu.

"UZAKDOĞU'DAN TEDARİK EDİLİYOR"

Temmuz satışlarındaki daralmanın en büyük nedeninin motosiklet fiyatlarındaki artış olduğunu belirten MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Yerli üretim dahil tüm motosikletler Uzakdoğu'dan tedarik ediliyor. Dolayısıyla buradaki navlun bedellerinin 2 bin dolardan 14 bin dolara kadar yükselmesi en düşük motosiklet fiyatını da 15 bin TL ye yükseltti. Ocak ayından bu yana motosiklet fiyatlarındaki artış oranı yüzde 50’yi geçti” dedi.

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