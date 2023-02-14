Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi
Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde 5 bin TL olan limit yükseltildi.
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde Para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 20 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 20 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.
Bu limit daha önceden 5 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 20 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.
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