Patentin izinsiz kullanilmasi hangi cezalara yol açar

Patent, bir eserin ya da ürünün belirlenen süre boyunca üretilmesi, satılması veya kullanılması hakkını yalnızca ilgili eserin sahibine verir.

Böylece ürünün farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından izinsiz bir şekilde kullanılmasını önlemek için yasal tedbirler alınmasını sağlar. Bir buluşu eğer farklı kişiler sahiplenmek isterse bu durumda bütün taraflar hak iddia edebilir. Böyle bir durumda patent başvurusunu en önce gerçekleştiren kişi, istisnai bir aksilik olmadığı takdirde patent hakkını elde eder. “Patent hakkı nedir ve izinsiz kullanılması nelere yol açar?” sorularını gelin, detaylıca cevaplayalım.

Patenti İzinsiz Kullanmanın Cezaları

Başkasına ait bir patentin izinsiz kullanımının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca çeşitli cezai yaptırımları vardır. Patent güvencesiyle korunan ürünlerin, izinsiz bir şekilde ticari amaçla kullanılması, ithal ya da ihraç edilmesi ve depolanması suçtur. Bu suçların işlenmesi halinde ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 21 güne kadar adli para cezası uygulanır.

Ayrıca ürünün marka koruması altında olduğu belirtilen uyarı ibarelerini kaldırmak için patent sahibinden izin alınmalıdır. Bu işaretleri izinsiz bir şekilde kaldıran kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte mahkemenin belirlediği ölçüde para cezası uygulanır. Son olarak yetkisi olmadığı halde başkasının markasının devredilmesi, lisans veya rehin verilmesi gibi suçlar da cezaya tabidir. Bu suçları işleyen kişilere de iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla birlikte mahkemenin belirlediği ölçüde para cezası uygulanır.

Marka Hakkına Tecavüz Nedir?

Bir buluşu ya da markayı izinsiz bir şekilde kullanmak, çoğaltmak ve satmak gibi ticari faaliyetler, marka hakkına zarar verir. Ayrıca marka kimliği ile ayırt edilmesi mümkün olmayacak şekilde ürünü taklit etmek de bu kapsamda suçtur. Ürünü izinsiz ithal veya ihraç etmek, marka sahibinin başkalarına sağladığı izinleri suistimal etmek gibi eylemler de marka hakkına tecavüz suçuna örnektir.

İmitasyon versiyonları kolaylıkla üretilebilen saat, gözlük, telefon, kıyafet ve benzeri birçok ürünün orijinal olmayan modelleri, marka hakkına tecavüz dahilinde üretilmiş ürünlerdir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakkı Nedir?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bir gerçek ya da tüzel kişinin sahip olduğu ya da ürettiği bütün ürünleri kapsar. Bu anlamda buluşları ve eserleri hukuka uygun olarak kullanma, çoğaltma, yayma, dağıtma ve satma yetkilerine sahip olmasını mümkün kılan haklardır. Modern dünyada bu haklar, başkaları tarafından tecavüz edilmeye bir hayli açık olduğu için kişilerin bu hakları hukuk tarafından kanunlarla korunur.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumanın en yaygın ve geçerli yolu ise hukuki tescil metodudur. Patent gibi hukuki tescil yöntemleri, hak sahiplerinin uzun vadede maddi ve manevi zarar görmemesi için kişilere avantaj sağlar. Fikri ve sınai haklarınızı gönül rahatlığıyla korumak için nitelikli ve profesyonel bir çözüm ortağı ile çalışmanızda yarar var. Destek Patent olarak markanızı ve fikirlerinizi kusursuz bir şekilde güvence altına alıyoruz.