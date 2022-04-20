Petrol fiyatları hareketlendi! İşte motorin ve benzin fiyatlarında son durum

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. İşte petrol, benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

IMF'nin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmesiyle düşen petrol fiyatları ABD petrol stoklarında düşüşe işaret eden sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti. Brent petrol 108 dolar civarında işlem görürken ABD ham petrolü 103 dolar seviyelerinde. Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti. Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı. GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 20 Nisan 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları şu şekilde:



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.