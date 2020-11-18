Piyasalar Erdoğan'ın faiz mesajıyla dalgalandı! İşte dövizde son durum

Yeni koronavirüs yasaklarını da yakından takip eden ve Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında vereceği yeni faiz kararını beklenirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarının ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti, dolar/TL 7.77'nin üzerine çıktı.



Şu dakikalarda dolar/TL 7,72, euro/TL 9,16, sterlin/TL 10,25 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 466 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 17.937 dolar seviyesinde ve yükseliyor.

Ons'u 1.878 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 462/466 TL, çeyrek altın 749/764 TL, Cumhuriyet altını ise 3.082/3.115 TL alış/satış rakamıyla işlem görüyor.

Erdoğan'dan faizlerde indirim sinyali

Erdoğan ne dedi?



TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamaları şöyle:

Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda attığımız tüm adımlarda sizlerle kurduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiğimiz demokrasi ve kalkınma yolunda 365 oda ve borsamız lokomotif görevi gördü.

Birçok iş insanımızla konuştuğumda “Beni faiz batırdı” diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

Yeni koronavirüs tedbirleri

Salgınla ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yeni önlemler açıklandı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığından alınacak önlemler ile ilgili ayrıntılar geldi. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerini içeren bir Genelge yayımladı ve sokağa çıkma kısıtlaması ve işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yaptı.

Piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde, ekim ayı kapanışına göre yaklaşık yüzde 17 değer kazanarak rekorlar kıran BIST 100 endeksi, dün etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puandan tamamladı. Dün 7,7018'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu bildirdi. Dün akşam getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını dile getiren analistler, bugün pay piyasalarında daha pozitif bir seyir izlenebileceğini ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini kaydetti.

Bitcoin 17 bin doları aştı

Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü hareket CitiFXTechnicals'ın global başkanı Thomas Fitzpatrick'in Twitter'a sızan raporu ardından bugün de devam ediyor.

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Eylül 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 146,7 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti.