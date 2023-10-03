Powell'dan piyasaları sarsacak açıklama

Fed Başkanı Powell, son 2 yıla yakın sürede gerçekleşen mali operasyonu dünyada yaşanan Covid-19 salgınına bağlarken, "ABD ekonomisi hala pandeminin sonuçlarıyla uğraşıyor" dedi.

Pennsylvania eyaletinin York kentinde toplum ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelen Powell, ABD’nin hala pandeminin etkisini atlatmaya çalıştığını söyledi.

Powell açılış konuşmasında, sağlık alanındaki iş gücü eksikliklerine, çocuk bakımına erişimde devam eden zorluklara ve sağlık krizinin artırdığı diğer sorunlara da dikkat çekti.

Konuşmasında, Fed'in sürdürülebilir, güçlü bir iş gücü piyasasını teşvik etmeye çalıştığını ve bunu başarmak için fiyat istikrarına ihtiyaç olduğunu anlatan Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.