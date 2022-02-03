QNB Finansbank 2021 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürdü

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu olan Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, pandemi koşullarında geçen 2021 yılını reel sektörü destekleyen, dijital çözümlerle sektörde ilklere imza atan çalışmalar ve istikrarlı büyüme ile tamamladı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022 yılında da reel sektörü güçlendirmek ve sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 63 artış kaydederek 371 milyar 369 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde net kredileri yüzde 45 büyüme ile 200 milyar 832 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 70 büyüme ile 213 milyar 946 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın 2021 yılı net kârı ise 2020 yılına kıyasla yüzde 43 artış ile 3 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.