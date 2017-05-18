Ramazan öncesi ekmekle ilgili kritik karar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, hafta başında toplanarak çift haneye çıkan enflasyondaki yükselişte önemli payı olan gıda fiyatlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalara Cumartesi günü tekrar toplanacak Gıda Komitesi’nde son şeklinin verileceğini söyledi.

HaberTürk TV’nin canlı yayınında konuşan Tüfenkci, şunları söyledi:

*Gıda komitesinde ithalata yönelik ürün bazlı düzenlemeler, ekmek fiyatlarında, soğuk taşımada neler yapabiliriz çalıştık, komiteyi cumartesi günü tekrar toplayarak son kararları vereceğiz

*Enflasyonu artıracak piyasa oynaklığına asla müsaade etmeyeceğiz, çift haneli enflasyonu yıl sonu itibarıyla tek haneye çekeceğiz

*Gıdada lisanlı ve soğuk hava depoculuğuna ayrıca soğuk taşımaya ciddi teşvikler getiriyoruz, bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmını da çalışıyoruz

*Ekmek fiyatlarının gerçekçi olmasını, kontrollü bir sistemde fiyatların belirlenmesini istiyoruz, son noktayı gıda komitesinde koyacağız

*Gıda da Rekabet Kurumu’nu devreye soktuk, inşaatlarda demir tedarikinde bir sorun var mı bu konuya da gıdadakine benzer şekilde yaklaşıyoruz