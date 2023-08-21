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Rekabet Kurulu'ndan 2 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan 2 şirkete soruşturma
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Rekabet Kurulu, Hızlı tüketim malları sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Erbak Uludağ Pazarlama hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ.'nin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

 

Etiketler Rekabet Kurulu soruşturma hızlı tüketim malları sektörü
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