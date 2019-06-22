Rekabet Kurumu BKM Express'in hizmetini solandırmasını istedi!

Türkiye'de kullanılan ulusal dijital cüzdan çözümü olan BKM Express, 2012 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Rekabet Kurumu aldığı bir kararla bu hizmetin 60 gün içinde sonlandırılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili olarak kendi internet sayfasında bir karar yayınlayan Rekabet Kurumu, açıklamasında şu ifadelerre yer verdi:

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi

.Bankalararası Kart Merkezi BKM henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlamadı ve BKM Express'in geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.



