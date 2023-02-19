Resmi Gazete'de yayımlandı; AK Parti'nin dolar tahmini belli oldu

2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program geçtiğimizgünlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme ile birlikte yetkili kurumların 2023 yılına yönelik dolar tahmini de netlik kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'de merak edilen dolar kurunun akıbeti ortaya çıktı. Resmi kaynakların birçok analiz ve değişkene göre ortaya çıkardığı hesaplamalara göre Türkiye'de görülecek 2023, 2024 ve 2025 dolar kurları kamuoyu ile paylaşıldı.

OVP'de hükümetin bu yıl sonunda beklediği dolar kuru da ortaya çıktı. Programdaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedeflerinden yapılan hesaplamaya göre 2023 yılındaki ortalama dolar kuru tahmini 21.52 TL, 2024'te 24.62 TL, 2025'te ise 25.77 TL olacağı varsayıldı.

Dolar kuru 17 Şubat Cuma günü piyasalar kapanırken 18,86 TL'den işlem görüyordu...

"FAİZ KARARI ETKİLİ OLACAK"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 23 Şubat'ta yapacağı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı ile faizin kaderi belli olurken, alınacak karar dolardaki artış ya da düşüşü de doğrudan etkileyecek. Ekonomistler her fırsatta PPK'ya yönelik "faizleri artırın" çağrısını yinelese de, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşeceğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası piyasalarda 100 baz puanlık faiz indirim kararı alınacağına yönelik bir beklenti oluşurken, dolar kuru da bu beklentiye göre şekillendi.

DİJİTAL PARA GELİYOR

OVP programında dolar kuru tahminleri dışında dijital para alanında atılacak yeni adımlar da yer aldı.

Bütün dünyada market hacmini günden güne yükselten kripto paralara yönelik yeni adımlar atılması önemle tavsiye edilirken, dijital bir Türk lirasının çıkacağı da resmen ilan edildi.

Programın hedefleri ise şu şekilde paylaşıldı:

- Türk Lirası cinsinden mevduatın toplam içindeki payının yükseltilmesini teminin teşvik mekanizmaları uygulamaya konulacak.

- Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesinin birinci ve ikinci faz pilot uygulamaları doğrultusunda ödemeler için Dijital Türk Lirası’nın kullanım testlerine başlanacak. Kripto varlık alım satım platformları da düzenleme kapsamına alınacak. Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.