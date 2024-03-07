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Restoranların iftar menüleri dudak uçuklattı! Bir yılda ikiye katlandı

Restoranların iftar menüleri dudak uçuklattı! Bir yılda ikiye katlandı
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Ramazan ayı yaklaşırken restoranlar iftar menülerini hazırladı, fiyatları belirledi. İftar menülerinin fiyatları geçen yıla göre ikiye katlandı.

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Restoranlar ve lokantalar iftar ve sahur menülerini hazırlıyor.

Yeni yılla birlikte restoranların girişine fiyat listesi konulması zorunlu hale getirilmişti. Bu durum iftar ve sahur menüleri için de uygulanmak zorunda.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Bu Ramazan'da farklı bir uygulama var. Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle işletmelerin kapı girişinde ve masalarda fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu getirdi." dedi.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.

Restoranlarda fiyat bir yılda yüzde 100'e yakın arttı.

Geçen yıl 300-400 lira arasında olan bir iftar menüsü için bu yıl 800 lira isteniyor.

RAMAZAN KOLİLERİNE DİKKAT!

Tüketicilerin Ramazan'da dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta market alışverişi.

Özellikle Ramazan kolilerine gramajı düşük ya da son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler konulabilir.

Tüketici Derneği vatandaşları bu konuda da uyarıyor.

Küçük, "Hem son kullanma tarihine dikkat edimesi gerektiğini hem de ambalajlı ürünlerde gramaja dikaet edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Gramaj düşürüldü sanki fiyat düşürüldü algısı yaratıldı." ifadesi kullanıldı.

Etiketler iftar menüsü restoran Ramazan sahur menüsü
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