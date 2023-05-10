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Rusya, Türkiye'nin gaz borcunu erteledi

Rusya, Türkiye'nin gaz borcunu erteledi
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Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesinin 2024'e ertelendiğini söyledi.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Türkiye'nin Rusya'ya yapılacak 600 milyon dolarlık doğal gaz ödemesini 2024'e kadar ertelediğini açıkladı.

Kaynaklar, 2024'e kadar ertelenecek gaz ödemelerinin 4 milyar dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. Haberde belirtilen detaylara göre, ertelemenin büyüklüğü küresel doğal gaz fiyatlarına bağlı olacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın doğal gaz ödemelerini ertelediğini, geçen hafta bir televizyon yayınında kabul etmiş, ancak ertelenen tutarın büyüklüğüne ilişkin konuşmamıştı. 

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl 100 milyar dolara yaklaşırken, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 40'ı Rusya'dan yapılmıştı.

Haberde, Türkiye ve Rusya'nın enerji bakanlıklarının yanı sıra Gazprom ve Botaş'ın, Reuters'a yanıt vermediği belirtildi. 

 

Reuters

Etiketler rusya türkiye doğalgaz
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