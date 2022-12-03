Sağlıkçıya reva görülen giyim yardımı: Hesabına 38 TL 29 kuruş yattı...

İstanbul'da sağlık çalışanı Abuzer A.'nın hesabına giyim yardımı olarak 38 lira 29 kuruş yatması sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul'da sağlık çalışanı Abuzer Arslan'ın hesabına tam 38 lira 29 kuruş giyim destek parası yattı. Bir çorabın bile 50-60 liraya satıldığı bugünlerde, bu parayla iş önlüğü almaları bekleniyor. Abuzer Arslan "Bununla bir çorap bile alamam" ifadesiyle tepki göstererek "Sağlıkçıya verilen değer bu kadar mı?" diye sordu.

21 yıllık sağlıkçı veri hazırlama ve kontrol işleminde memur olarak görev yapan Abuzer Arslan'a giyim desteği olarak 38 lira 29 kuruş yatırıldı. Arslan, Halk TV muhabiri Gül Gündüz'e yaptığı açıklamada, "Giymemiz gereken önlüğü bu parayla almamız gerekiyormuş. Ama 200-300 liradan aşağıya önlük yok" dedi.

Maaş, ek ödeme, performans ve teşvik ücreti olmak üzere 4 kalemde ödeme alan sağlıkçıların emekliliklerine bu ödemelerin sadece biri yansıyor. Sağlıkçılar bu konuda çözüm beklerken Abuzer Arslan'a mayıs ayında 1 TL performans ücreti yatırıldı. Şimdi ise 38 lira 29 kuruş giyim destek ücreti yansıtıldı. KDV kesilen 'destek ücreti' ile önlük alması istendi.

Arslan, Halk TV'ye şu açıklamaları yaptı:

"Devletin aklı 90'lı yıllarda kalmış. Rakamlar güncellenmiyor. Hemşirelere de 2 çorap, bir ayakkabı, alt üst forma alması için 152 TL yatırıldı. Nasıl alacaklar? Bizimle alay ediyorlar. Bit pazarından alabilir miyim acaba alamam. Sağlık bakanı, maliye bakanı, çalışma bakanına versinler 38 lirayı bakalım bir önlük alabilirler mi?"

Halk TV