Sanayi üretim endeksi açıklandı
TÜİK merakla beklenen Sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi.
TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı ve birinci çeyrek sanayi üretim istatistikleri şöyle:
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %16.6 arttı (beklenti %12.5 artış)
EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre %0.7 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12.3 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi . birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2.6 arttı
Reuters
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol