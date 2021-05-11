Sanayi üretim endeksi açıklandı

TÜİK merakla beklenen Sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi.

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı ve birinci çeyrek sanayi üretim istatistikleri şöyle:

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %16.6 arttı (beklenti %12.5 artış)

EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre %0.7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12.3 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi . birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2.6 arttı

Reuters