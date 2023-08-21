Şekere seçim sonrası 11'inci zam!

Türkşeker, mayıs başından bu yana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere, ardı ardına iki zam daha yapıyor. Seçimlerden sonra 11 kez zamlanacak şekerin fiyatı yüzde 46 artmış olacak.

Türkşeker, tarafından şekere yapılan kademeli zamlar devam ediyor.

Mayıstan bu yana şekere dokuz kez zam yapan Türkşeker, katma değer vergisi (KDV) hariç kilogramı 24 lira olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4,2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 liraya yükseltti.

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023’te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4,2 zamlı oranıyla müşterilerinden ara sipariş toplamaya başladı.

Seçimden sonra 11 zam

BloombergHT’den İrfan Donat’ın haberine göre, şeker zammı bununla sınırlı değil. Türkşeker’in açıklamasından, indirimin 31 Ağustos’ta sona erince 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 liradan satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor. Böylece, son dört ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor.

Bir başka deyişle, 8 Mayıs’ta 18,5 lira bandındaki şekerin fiyatı, seçimden bir hafta sonra 5 Haziran’da yüzde 7,7 zamla 21 liraya çıkmıştı. Fiyatları eylül başında 27 liraya çıkartacak olan Türkşeker, şekere son dört ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış olacak.