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  4. 21 Ocak 2019 11:46

Asırlık perakende devi 26 mağazasını sattı

Fransız perakende devi Casino, 26 mağazasını ABD merkezli Fortress Yatırım Grubu`na 567 milyon dolar karşılığında satma kararı aldı.

Asırlık perakende devi 26 mağazasını sattı
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Borçlarını azaltma çabası içerisine giren Fransız perakende devi Casino, 26 mağazasını 501 milyon euro (567 milyon dolar) bedel karşılığında ABD'li Fortress Yatırım Grubu'na sattı.

Reuters'ın haberine göre satış karşılığında 392 milyon euroyu bu yılın ilk yarısında, 150 milyon euroluk kısmı ise önümüzdeki birkaç yıl içerisinde alacağını açıklayan Casino, satış ile geçtiğimiz yıl koyduğu 1,5 milyar euroluk varlık satışının başarıyla tamamlanacağını da belirtti.

1891 yılında kurulan şirket ayrıca borçlarını daha da düşürmek için gerekli adımları atmayı değerlendireceğini de kaydetti.

2016 yılında kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s tarafından notu "çöp" seviyesine düşürülen 121 yıllık perakende devinin hisseleri 2018 yılında yüzde 30 civarında değer kaybetmişti.

Milliyet

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