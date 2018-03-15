Çiftlik Bank havacılık sektörünü de vurdu !

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın saadet zinciri yapılanmasına binlerce kişi para kaptırdı. Mağdurlar arasında havacılık sektörü çalışanları olduğu da öğrenildi.

Saadet zinciri yapılanması Çiftlik Bank’ın binlerce mağduru arasında havacılık sektörü çalışanları da bulunuyor.



Yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden toplamda 511,7 milyon TL para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın tarafından mağdur edilenler arasında özellikle Onur Air Teknik ve THY Teknik A.Ş’de çalışan çok sayıda teknisyen bulunuyor.



Mağdurların yüz binlerce Türk Lirası’nı alıp kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı söylentileri yayılırken, parasını kaptıran kişiler mağduriyetlerinin giderilmesi için nasıl bir yol izleyeceği konusunda kara kara düşünmeye başladı.



80 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDI!



İnternette bir oyun ile başlayan ve daha sonra tesisler açarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuna göre 80 bine yakın kişiden 511,7 milyon lira toplayan Çiftlik Bank’a yönelik soruşturmalar hız kazandı.



Tekirdağ ve Sakarya’daki tesislere yapılan baskınlarda şirket yetkililerine ulaşılamazken, CEO Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçarak inşaat işine girdiği belirtiliyor. Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün teslim olan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ile Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.



KAYYUM ATANABİLİR



80 bine yakın kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank tesislerine kayyum atanmasının da gündemde olduğu iddialar arasında bulunuyor. Kayyum atanması durumunda şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceği ancak elde edilecek gelirin toplanan paraların yarısını dahi karşılayamayacağı belirtiliyor.