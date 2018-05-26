Ekonomi Bakanı açıkladı ! İhracatçılara döviz kuru sabitlendi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara döviz kurunun sabitlendiği müjdesini vererek, "25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildi ve kurları sabitlendi. ABD doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 olarak kurlar sabitlendi ihracatçılarımız için" dedi.



Bakan Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli’de partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Zeybekci, toplantıda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak ihracatçılara Türk Eximbank aracılığı ile kullandıkları yabancı para cinsinden kredilerde döviz kurunun sabitlendiği müjdesini verdi. Dolar, euro ve İngiliz sterlini için kurun sabitlendiğini kaydeden Bakan Zeybekci, "Merkez Bankası’nın almış olduğu karar ile 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin (bir banka tarafından iskonto edilmiş bir borç senedinin bir merkez bankası tarafından yeniden iskonto edilmesi karşılığında verilen kredi) TL olarak ödenmesi imkanı getirildi ve kurları sabitlendi. İhracatçıların bu tarihler arasında yani kurun yukarıda olma ihtimaline karşı, aşağıda olursa tabi ki ihracatçımız kendisi için avantajlı olan kuru kullanacaktır. ABD doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 olarak kurlar sabitlendi ihracatçılarımız için. Bu kurdan almış oldukları reeskont kredileri Merkez Bankası’na daha doğrusu Türk Eximbank’a ödeyebilecekler. Bu çerçevede Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması beklenen toplam reeskont kredilerin tutarı 2,6 milyar dolar. Diğer bankalarda dikkate alındığında bu toplam rakam 3,4 milyar dolar civarında bir büyüklük. İhracatçımızın bu belirlenmiş olan sabit kurdan ödenmesi imkanı getirildi" dedi.



"Kur oynaklıklarına karşı kendilerini sağlama almış olacaklar"

İhracatçılara bir başka müjde daha veren Bakan Zeybekci, Türk Eximbank üzerinden kullanılan yabancı para cinsinden kredilerin TL olarak değil kullandıkları para cinsi üzerinden hesaplarına geçeceğini aktardı. Uygulama ile ihracatçıların kurda yaşanan hareketlenmelere karşı kendilerini sağlama alacaklarını vurgulayan bakan Zeybekci şunları söyledi:



"Diğer bir olumlu gelişme ihracatçılarımız için yabancı para cinsinden kredilerin yani ihracatçılarımızın Türk Eximbank vasıtası ile almış olduğu krediler önceden TL olarak hesaplarına geçiyordu. Şimdi yeni uygulamada ihracatçılarımız Türk Eximbank’dan kullandıkları kredilerde önümüzdeki günden itibaren aldıkları yabancı para cinsinden hesaplarına geçecek. Böylelikle kur oynaklıklarına karşı kendilerini sağlama almış olacaklar. Yani 1 milyon dolarlık kredi ihracatçının hesabına dolar olarak geçecek. İhracatçı bunu kendi tasarrufundan kullandıkça TL’ye dönebilir. Yani oynaklık döneminde ihracatçılarımızın mağduriyetleri, mağduriyet olacaksa eğer diye söyleyeyim bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredilerin döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız."



"İlk etapta 500 milyon dolarlık euro cinsinden kredi kullandırılacak"

Türk Eximbank’ın ayrıca işletme sermayesi kredilerinde de vade dönemini uzattığını ifade eden Bakan Zeybekci, "İşletme sermayesi kredilerinde vade 5 yıla kadar çıkarıldı. Bankamız ihracatçılarımızın işletme sermayesi ihtiyaçları için daha uzun vadeli kredi kullanma imkanı getirdi. Bu çerçevede euro cinsinden toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresi de açılmış oldu. Euro borç yüzde 3,25 üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulmuş oldu. 28 Mayıs itibari ile bu kullanılmaya başlanacak ilk etapta 500 milyon dolarlık euro cinsinden kredi kullandırılacak. Bu imkan dilimler halinde hizmete sunulacak, Haziran ayında da 2-3, etap kredilerinde kullandırılması sağlanacak" dedi.