Patronlara bir kıyak daha! O ödeme de kaldırılıyor...

Yeni bir yıla girilmesiyle pek çok şey yenilendi. Bunlar arasında meslek kuruluşlarına ve odalara ödenen aidatlar da var. Aidatlar ve çeşitli işlemlerden alınan ücretler, meslek kuruluşlarının faaliyetlerini ve mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları gelirleri elde etmelerini sağlıyor. Yani bir bakıma belirli bir sektörde ya da meslekte faaliyet gösterenlerin kamuoyunda sesini duyurmak, onların bürokratik işlemlerini kolaylıkla yapmalarını sağlamak gibi görevler üstlenen bu kuruluşlar, aidat mekanizmasıyla ‘ekonomik bağımsızlıklarını’ elde ediyor.

Aidat ücretleri odalar ve birliklere yılda iki taksit olarak ödeniyor. Bununla birlikte aidat konusunda her kuruluşun farklı uygulamaları var. Örneğin pek çok kuruluş maktu bir tutar belirleyip bunu her yıl belirli oranda artırırken İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası asgari ücretin 5’te biri kadar aidat ücreti alıyor, yani aidatını asgari ücrete endeksliyor.

Kimisi kadın ve erkek üyelerinden farklı miktarda aidat ücreti alırken kimisi de engelli üyelerinden aidat ücreti almıyor. Esnaf odaları, kadınlardan daha düşük yıllık aidat almalarının nedenini, kadın işletmecilerin vergi mükellefi olmasını teşvik etmek olarak belirtiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) engelli üyelerinden aidat ücreti almıyor. Ayrıca TESK, kadın üyelerinden de ilk giriş yıllarında da bir yıl boyunca aidat talep etmiyor.

İstanbul Bakkallar Odası, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İstanbul Çiçekçiler Odası ve İstanbul Kasaplar Odası gibi pek çok kuruluş erkeklerden 375, kadın üyelerinden ise 295 lira aidat alıyor.

Aidat cephesinde bütün haberler bu kadar pembe değil elbette... Örneğin İstanbul Ticaret Odası’nın tahsil edemediği aidat borçları için üyelerine haciz gönderdiği hafta başında basına yansımıştı. Haciz gönderilen üye sayısının 50 bini bulduğu belirtilmişti.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 85 bin mal ve 5 bin hizmet olmak üzere 90 bin ihracatçısıyla Türkiye’de ihracatın çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıların yıllık üyelik aidatını kaldırma kararı aldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle şöyle dedi:

"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın destekleriyle TİM olarak birliklerimizle birlikte inisiyatif alarak ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık. Yönetim kurulu ve ihracatçı birlikleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda TİM için önemli bir gelir kalemi olan yıllık aidatları ihracatçılarımız için hem maliyet unsuru hem de bürokratik bir yük olması nedeniyle kaldırdık. Böylelikle toplamda 20 milyon TL’lik kaynağı ihracatçılarımıza bırakmış olacağız."

TİM’in vazgeçtiği ve toplamda 20 milyon lira olarak ifade edilen kaynağı, 90 bin üyenin ödediği göz önüne alındığında üye başına 222 lira düştüğü görülüyor. TİM ayrıca ihracatçılardan ihracatlarının onbinde ikisi ile binde biri arasında değişen oranlarda işlem ücreti alıyor.







