THK'da skandal ! Milyon dolarlar havaya uçtu

Türk Hava Kurumu’nda (THK) yönetim değişikliğinin ardından gelen yeni yönetim, 8 yıllık süreçte kurumun içinin türlü yollarla boşaltıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre, THK yönetimi, önceki yönetimle ilgili çok sayıda başlıkta teftiş ve denetim birimlerinin tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu öne sürerek bu iddialarını ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaştı ve suç duyurusunda bulundu.

Elimize ulaşan belgeler THK’nin gelir amacı ile kiraladığı jetlerden biri ile ilgili. Belgelere göne, Bahreyn merkezli bir firma, THK’den 1 yıl süre ile jet kiraladı. 450 saat uçuş garantili anlaşmaya göre saat başına 4 bin 500 dolar üzerinden sözleşme imzalandı. Firma 220 bin dolarlık ön ödemeyi yaparak jeti kiraladı. Fazladan her uçuş için saati 1200 dolardan anlaşma yapıldı.

Pilotu dahil yapılan kira anlaşması ile jeti Dubai’ye götüren firma, lüks uçağı, turizm ve kumar cennetleri arasında mekik dokuyan Arap şeyhlerine kiraladı.

Ancak geçen sürede firma THK’ye ödeme yapmadı. Jeti 1 yıl boyunca kiralayan firmanın borcu 1 milyon doların üzerine çıktı. THK yetkilileri ise jeti geri çağırmadığı gibi kiralayan firma ile ilgili adli işlemleri başlatmadı.

THK’de yönetim değişikliğinin ardından gelen yeni yönetim, Bahreyn merkezli İntraco adlı firma ile ilgili dava açtı. Eski yönetimle ilgili de kiralanan jetin parasının takip edilmemesi, uluslararası saygın birçok firma varken jetin vergi cenneti offshore merkezlere kayıtlı bir firmaya kiralanması ve alacak takibi yapılmaması başlıklarında suç duyurusunda bulundu.



Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi envanterinde kayıtlı, çağrı kodu TC-DAK olan Cessna Citiation XLS+ işletme tipi jet uçağı kiralayan Leo Executive Jet (WLL) isimli Bahreyn firmasına ise ulaşılamadı.