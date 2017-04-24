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  1. 24 Nisan 2017 07:45

THY'den kelepçe hamlesi

THY, uçaklarda kural tanımayan yolculara karşı kelepçe kullanacak.

THY'den kelepçe hamlesi
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Türk Hava Yolları, uçaklarda 'taşkınlık çıkaran' yolculara karşı önlemlerini sıkılaştırıyor. Bir yandan uçuş ekiplerine eğitim veren şirket, bir yandan da ‘kural tanımaz’ yolculara müdahale için 650 kelepçe daha alacak.

Dünya genelinde, uçaklardaki ‘asayiş' olaylarında artış yaşanıyor. Habertürk'ten Gökhan Artan'ın aktardığına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş emniyeti ve güvenliğini tehdit eden yolculara bin 500 TL para cezası veriyor. ‘Kural tanımaz' yolculara karşı kabin ekiplerini eğiten Türk Hava Yolları (THY) ise müdahalede kullanılmak üzere 650 restraint kit (kelepçe) daha alacak.

THY'nin personeline verdiği eğitimlere göre, ‘sorun çıkaran' yolcuya, kabin memuru önce uyarı yapıyor. Ancak yolcu uyarılara rağmen problem olmaya devam edip kabin ekibine saldırırsa, önce zapt ediliyor ve eline plastik kelepçe takılıyor. Daha sonra diğer yolcuları rahatsız etmeyecek konumdaki (arkalarda) bir koltuğa oturtuluyor. Taşkınlığa devam edip direnen yolcunun başı tutularak öne eğiliyor, koltuğunun arkasına yastık konuluyor. Böylece kaçmak isterken kendine zarar vermesinin önüne geçiliyor. Yolcu uçak inene kadar bu konumda tutuluyor. Ancak hiçbir hizmeti eksik bırakılmıyor.

Habertürk

kelepçe , THY , yolcu , uçak , türk hava yolları