Türk Telekom yeniden satışa çıkıyor

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co International plc’yi (Morgan Stanley) yetkilendirdi.

Bankalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri açıklamalarda, satış için ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’e yetki verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır."

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRMESİ"YDİ

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesi’ sloganıyla vitrine çıkarılan Türk Telekom'un yüzde 55'i 2005 yılında 6.5 milyar dolara Lübnanlı Ojer Telekom'a (OTAŞ) satılmıştı. OTAŞ, Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013'te aldığı 4 milyar 750 milyon dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemedi. Bunun üzerine Aralık 2018'de yüzde 55'lik hissenin yeni sahibi İş Bank, Akbank ve Garanti ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş oldu.

