Yapı Kredi'den sermaye artırım kararı

Yapı Kredi bilançosunun daha da güçlenmesi amacıyla sermaye artırım kararı alırken, banka bu doğrultuda, ödenmiş sermayesini pay ihracı yolu ile 4,1 milyar TL artırarak 8,45 milyar TL'ye çıkaracak.



Bankadan dün akşam KAP'a yapılan ve yazılı gönderilen açıklamalarda bunun yanı sıra uluslararası piyasalarda ilave ana sermaye ihracı ile ek borçlanma da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Yasal izinler ve piyasa koşullarına bağlı olarak, yaklaşık 500 milyon dolar olması beklenen bu ihraç ile birlikte Yapı Kredi, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar ana sermaye artışı gerçekleştirmiş olacak. Bu işlem, son 10 yılda ülkemizde gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak" denildi.



KAP açıklamasında sermaye artırımı sonucu elde edilecek 4.1 milyar TL'lik nominal değerli yeni payların satışından elde edilecek fonun, sermaye yeterlilik rasyolarının güçlendirilmesinde ve bilançonun güçlenmesinde rol oynayacağı belirtilerek, "Ayrıca, elde edilen fonun küçük ölçekli krediler segmentinde bankanın müşteri portföyünü genişletmesinde kullanılması, bu fon ile dijital bankacılık faaliyetlerine yönelik artan talebin karşılanması ve yeni dijital bankacılık ürünleri geliştirilmesi planlanmaktadır" denildi.



Sermaye artırım kararını değerlendiren Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, güçlü ve kapsamlı bir 2020 hedefi oluşturduklarını belirterek, "Koç Holding ve UniCredit, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğe rağmen, ülkeye ve Yapı Kredi'ye duydukları güvenle çok önemli bir sorumluluk alarak, pay ihracı yoluyla 4.1 milyar TL (yaklaşık 1 milyar dolar) sermaye artırımına karar verdi. Yönetim kurulumuzun onayladığı sermaye güçlendirme planı ile pay ihracının yanı sıra, uluslararası piyasalarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracı da yapacağız. Böylece, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek ana sermaye artışı, sermaye yeterlilik oranlarının ve bilançomuzun daha da güçlenmesinde rol oynayacak" diye konuştu.



Pay ihracı sürecinin, düzenleyici makam onaylarına tabi olarak Haziran 2018'de tamamlanması planlanırken, ilave ana sermaye ihracının zamanlaması, büyüklüğü ve fiyatlandırması, pazar koşullarına ve düzenleyici makam onaylarına bağlı olarak belirlenecek.



KAP açıklamasında ayrıca, 3 Mayıs'ta Londra'da yatırımcı ve analistlerle yapılacak toplantıda 2020 strateji ve hedeflerinin ilk çeyrek finansal sonuçları ile birlikte sunulacağı da ifade edildi.